ГСЧС установила в стране самый высокий уровень пожарной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям установила в стране самый высокий уровень пожарной опасности.

Так, с 29 апреля по 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

В ведомстве отметили, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности во время майских праздников.

Спасатели предупредили: нельзя разводить и оставлять костры в лесной зоне во время пожароопасного периода, выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, а также разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками.

В случае, если было замечено возгорание в лесах, посадках или на открытых территориях, следует немедленно позвонить по номеру "101".

Как сообщал "Обозреватель", Кабмин намерен ужесточить ответственность за нарушения в сфере пожарной и техногенной безопасности.