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"Грязь хочет в князи!" Курков призвал Украину не вставать на колени перед Путиным

1.8тЧитать материал на украинском

Украинский писатель Андрей Курков призвал не втаптывать в грязь Украину накануне выборов и уважать действующего президента Петра Порошенко.

"Грязь, которую льют на нынешнего президента Украины, видна и из Франции. Она явно не лечебная, а значит, те, кто ее льют - тоже грязь. Грязь, которая хочет в князи. Действительно, эти выборы будут похожи на "последний бой" для Украины", - написал он в Facebook.

По его словам, у Украины есть шанс остаться собой со всеми свойственными плюсами и минусами, с демократией, помноженной на анархию, с добротой, помноженной на нетерпимость военного времени и на поиск внутреннего врага с помощью подсказок от врага внешнего.

Андрей Курков

Андрей Курков

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"Или - в болото не лечебной грязи и с эпитафией "это государство не было жизнеспособно", а потому и народ голосовал за газ в 2/4/8 раз дешевле, за того, кто готов на колени стать перед Путиным, за вечную дружбу жертвы изнасилования с насильником и так далее. Не любите президента, так хоть страну свою уважайте, не втаптывайте ее в грязь перед глазами всего мира!" - заключил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Курков рассказал, как Кремль подчиняет себе мир.

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Тема
Российско-украинский конфликт
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вованов вован
вованов вован
Курков- это тот уникальный укропатриот-писатель, который ни строчки не написал на украинском и знает на нем только -Здоровеньки булы, но в вышиванке?
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