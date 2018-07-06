Грядут жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В пятницу, 6 июля, в Украине значительно потеплеет, однако в то же время некоторые регионы накроют грозы.

Так, погоду запада и севера Украины будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса, юго-восточная половина будет находиться в сухом и жарком воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории страны - без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 23-28°, в юго-восточной части до 30°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украину ворвутся дожди, которые будут сопровождаться по-летнему жаркой погодой.