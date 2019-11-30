Грядет снежная буря: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в нескольких регионах Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в начале декабря в нашу страну придут первые снежные метели.

"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в Карпатах образуется снежный покров высотой 10-20 см. Также на дорогах Украины, кроме южных регионов, образуется гололед.

В ведомстве предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что погода в первую неделю декабря на всей территории Украины будет неустойчивой.

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