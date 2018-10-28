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Грядет потепление: синоптики порадовали резким изменением погоды

6.3тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 28 октября, в Украину придет частичное потепление и солнечная погода.

Дожди, по прогнозам синоптиков, пройдут только на западе страны, сообщает Укргидрометцентр.

На юге днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью ожидается до +11 градусов. На западе днем обещают до +22 градусов, ночью - до +5 градусов. На востоке синоптики обещают от +18 до +20 градусов днем и до +11 ночью. На севере днем ожидается до +14 градусов, ночью температура опустится до +5 градусов.

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Идет потепление: озвучен прогноз погоды в Украине

В Киеве в воскресенье,28 октября, будет сухо, днем от +12 до +14 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.

Грядет потепление: синоптики порадовали резким изменением погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие недели в Украине сохранится теплая погода с небольшими дождями, первые заморозки с мокрым снегом ожидаются в ноябре.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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