Грядет "ледниковый период": появилось страшное объяснение долгой зимы

На Земле уже наступил радикальный сдвиг в климате, который может привести к ужасающим последствиям.

Грядет новый "ледниковый период", предупредил климатолог Джон Кейси, который сотрудничает с НАСА, передает НТВ.

Он и несколько его коллег-ученых представили доклад главам ведущих мировых правительств и ООН, в котором прямо заявили: человечество в опасности.

"В ближайшее время нас ждут темные и холодные дни и ночи и, как следствие, гибель урожая и массовый голод", - подчеркнул Кейси.

Радикальный сдвиг в климате, по мнению ученого, уже наступил, и нынешние погодные аномалии тому подтверждение.

"Когда последствия этих изменений дадут о себе знать, их почувствуют во всем мире все нации. И мы должны наконец осознать, что в ближайшие 30 лет наша жизнь изменится", - объснил он.

Ученые связывают похолодание со снижением солнечной активности.

"Солнечная активность сейчас в большом минимуме, и магнитное поле Солнца очень сильно уменьшается. Это значит, что космические лучи разрушают наши облака в тропосфере, открывают атмосферу и делают температуру более холодной. Кроме снегов, в Северной Америке и Европе появляются очень необычные северные сияния — совершенно необычного цвета. Это говорит, что частицы идут не от солнца, а от космических лучей. В этой связи мы считаем, что это начало глобального солнечного минимума, который будет длиться 30 лет", - подтвердила Валентина Жаркова, профессор Британского университета Нортумбрии.

Как сообщал "Обозреватель", по словам метеорологов, при дальнейшем повышении температуры Украине грозит засуха, а также исчезновение Полесья с его переходом в зону неустойчивого увлажнения.