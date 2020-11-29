Грядет катастрофа, врачи на грани: пришло время, когда деньги уже ничего не решают

Екатерина Ножевникова Общество 20:37, 29.11.2020 Обновлено: 20:59, 29.11.2020

Обращение к жителям города и области.

По состоянию на 6 утра в городе Одесса

Осталось:

Новое отделение на 90 мест, которое открылось на Троицкой 28/11 - 10 мест (за сутки практически заполнено)

Инфекционка - 2 мужских

Парк Шевченко- 2 м и 2 ж

Водники -0

Еврейская -0

10 Больница - 2 мужских пцр плюс

Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут ещё десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и "65 Процентов загрузки"

В области

Усатово- 17 мест

Беляевка 0

Кодыма 0

Раздельная 8

Любашовка 8

Килия 2

Сарата 8

Черноморск 0

Белгород 0

Подолськ - 70.

Пора видимо переезжать в подолськ.

Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера, в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома. Тяжело) и посоветовал Срочно найти место в Реанимации любой больницы города потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в Реанимации их стационара нет.

А ещё нет врачей. И когда в апреле покупали Ивл все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестёр купить будет негде. Так и вышло. Ивл есть, реанимаций нет. Врачей нет.

Пожалуйста! Грядёт катастрофа.

Начните соблюдать дистанцию, носите чертовы маски (от них есть толк хоть малый, но есть!). Прекратите толпится в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах!! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни.

Врачи на грани. Как вам описать, что происходит в Стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и тд). Как показать, что даже в частных клиниках Уже не хватает сотрудников, а больных уже столько что листы ожидания составляют!!

Как вам ещё донести, что вы и ваши родители просто не получите помощь в тот момент, когда она понадобится вам...

———-

4 дня назад она пришла взять у нас концентратор. Девушка меньше меня ростом, с огромными оленьими глазами из-за маски - "помогите спасти маму и папу". Я посмотрела анализы папы и посоветовала Срочно его госпитализировать. Папу конечно же брать не хотели. Устроили в ручном режиме. Вчера ночью в таком же режиме госпитализировали маму. По прибытию в Новый стационар на Троицкой сатурация 85, но кислород не дали, так как его там просто не было. Утром туда передала 30 машин Наталия Одарий

Лена (по образованию вирусолог) пыталась узнать у меня как устроится сразу в стационар на работу, чтобы быть рядом с мамой- мама слишком слаба)

В момент когда госпитализировали маму, папа Лены умирал, но мы об этом не знали.. Утром, когда Лена делала уже себе кт (за эти дни появилась сильная слабость и все симптомы) ей позвонили из морга. Даже не из больницы.

Сейчас мама в Реанимации и телефон туда с собой не дают. И связи нет. И не будет. Потому что врачи работают в грязной зоне без телефонов, раций почти нигде нет и времени уже тоже ни у кого нет.

Теперь по сути происходящего :

Вчера я передавала маску кислородную с мешком в стационар Черноморска, актемру в инфекицонку, кислородные концентраторы в подольск, черноморск и по всему городу. И кликсан в Водников. И даже нашла бокс инфекционный для пациента, которого будут самолётом военным транспортировать в Киев. Все это я закупала давно, понимая что будут проблемы с поставками. Почему это не закупало государство я не знаю. Но всего этого уже почти нет, а для больных короновирусом это жизненно необходимые медикаменты и расходники.

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Facebook Екатерины Ножевниковой
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Facebook Екатерины Ножевниковой

Я не смогу обеспечить всех.

Да я и не вижу всех..многие остаются без

Помощи.

Я не могу просить врачей подходить к вашим родственникам чаще-не просите!

Я уже не могу уже найти врачей, который могут помочь вам лечится дома. А звонков, анализов в личке, просьб о помощи- сотни!

Зато я вижу сотни назначений с гроприназином, или с антибиотиками в капельницах на три листа назначений даже без направления на общий анализ крови!

Я не могу устроить в реанимацию где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего.

Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам- не предлагаете. Мне все равно сколько у вас денег.

А ещё огромная просьба прекратить давление на врачей. "Сильные мира" сего творят такое, что стыдно писать...

Пришло время когда ваши деньги не решают все, как вы привыкли.

Единственное, что я пока ещё могу это дать вам домой кислород. Но он сам по себе не панацея. И без врача и лечения он тоже не поможет.

И кислорода этого уже тоже очень мало.

Система рухнула. И чтобы вам не говорили с экранов- они не справляются и не смогут ситуацию исправить. Мы остаёмся тут сами по себе.

Одесса

29.11

Хроники апокалипсиса

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Общество

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