Грядет буря: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В четверг, 14 ноября, синоптики объявили по Украине штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Спасатели отметили, что в течение суток порывы ветра составят 15-20 м/с (І уровень опасности). При этом на высокогорье Карпат ветер усилится до 40 м/с (II уровень опасности).

В столице и области 14 ноября порывы ветра составят 15-20 м/с (І уровень опасности).

Ухудшение погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупредили, что 14 ноября в Украине снизится температура воздуха. Холоднее всего будет на востоке страны, до +8 градусов. Дожди сегодня ожидаются лишь на западе страны, на остальной территории Украины день будет солнечным.

Ранее в ГСЧС сообщили, что на территории Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

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