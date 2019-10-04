Грузят тоннами: одесских пограничников обвинили в крышевании браконьерства и контрабанды

Пограничников Одесского погранотряда обвинили в "крышевании" браконьерства и контрабанды на территории НПП "Тузловские лиманы".

Соответствующее заявление в Facebook сделал глава исследовательского департамента парка Иван Русев, отметив, что циничное и шокирующее преступление происходило в период испытания ракет, когда никто не должен был находиться в соответствующей зоне.

"По жестким правилам, в связи с испытаниями ракет, Украина ограничивает доступ к ряду территорий и акваторий. К таким территориям нацпарка, как мыс Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от Лебедевки, выставлены вооруженные наряды. Также закрыта прилегающая к полигону часть Черного моря. Инспекторам нацпарка на этот период вход на указанные территории категорически воспрещен", – описал Русев жесткость ограничений.

Вылов кефали Интерфакс

Несмотря на оцепление, 3 октября ранним утром на территории парка в бинокль он увидел браконьеров, отпугивающих птиц.

"Наблюдаем дальше…и получаем из инсайдерских источников эксклюзивное фото с десятком браконьеров, грузящих кефаль в рефрижераторы, фото – которое просто шокирует", – ужаснулся исследователь.

Происходящее в парке изобразили на схеме ФБ Ивана Русева

Инсайдерское фото парка во время браконьерского вылова кефали ФБ Ивана Русева

"Средь бела дня рефрижераторы вывозят контрабандным путем десятки тонн кефали из НПП "Тузловские лиманы", в строго контролируемой погранзоне и тогда, когда в разгаре, на уровне "Державы Украина", проходят испытания ракетных комплексов Ольха-М и Нептун в Одесской области", – отметил Русин.

СМИ – об испытании ракет на территории парка ФБ Ивана Русева

Он напомнил, что 21 сентября на сотрудников НПП "Тузловские лиманы" напали браконьеры, и их "крышей" в эту ночь были пограничники Одесского погранотряда. После всех заявлений и разбирательств по этому вопросу, они не перестали покрывать преступников, считает Русев.

"Рыба кефаль упирается в гарды – сплошная стенка, откуда сочится морская вода, на зов которой кефаль стремиться выйти в море, а не может. И браконьеры ее (кефаль) стремительно, не напрягаясь, просто тоннами грузят в машины", – подчеркнул он.

"Кто же в этой мафиозной цепочке? Кто выставлял вооруженные наряды для оцепления... пограничники, ПВО или какая-то другая госслужба? То, что пограничники об этом знают и продолжают крышевать, я и не сомневаюсь, но неужели наша страна, с новыми управленцами и громкими декларациями о наведении порядка, идет под откос и никто не готов защищать государственные интересы, кроме спартанцев НПП "Тузловские лиманы" и друзей нацпарка?" – задался вопросом глава исследовательского департамента парка.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2019 года в Украине планируется запустить новую таможенную службу. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительству нужно еще несколько недель, чтобы перезагрузить кадровый состав и побороть контрабанду в ведомстве.

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