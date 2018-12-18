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''Грустит небо и Украина'': на Житомирщине попрощались с погибшим пилотом Су-27

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В гарнизоне Озерное Житомирской области 18 декабря прошло прощание с майором Александром Фоменко — пилотом Су-27, который разбился 15 декабря.

Траурная церемония прошла у Дома офицеров. Почтить память летчика пришли представители командования Воздушных сил ВСУ, сослуживцы Александра Фоменко из 39 бригады тактической авиации, жители военного городка, а также его родные и близкие, сообщается на странице Воздушного командования "Центр" в Facebook.

"В Озерном провели в последний полет военного летчика, защитника Украины. Грустит небо. Скорбим мы. Плачет Украина", — говорится в сообщении.

Александр Фоменко

Александр Фоменко

Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

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После прощания гроб с телом погибшего пилота увезли на его родину — в город Шостка Сумской области. Там офицера похоронят 19 декабря.

В командовании и воинских частях Воздушных сил ВСУ организовали сбор средств для оказания помощи семье Александра Фоменко.

Прощание с Александром Фоменко

Прощание с Александром Фоменко

Facebook Воздушного командования "Центр"

Прощание с Александром Фоменко

Прощание с Александром Фоменко

Facebook Воздушного командования "Центр"

Прощание с Александром Фоменко

Прощание с Александром Фоменко

Facebook Воздушного командования "Центр"

Прощание с Александром Фоменко

Прощание с Александром Фоменко

Facebook Воздушного командования "Центр"

Прощание с Александром Фоменко

Прощание с Александром Фоменко

Facebook Воздушного командования "Центр"

Как сообщал OBOZREVATEL, разбившийся Су-27 выполнял полет при сложных метеорологических условиях. Плановые полеты происходили при установленном минимуме погоды, и летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях. К тому же, самолет, на котором летал Александр Фоменко, был одним из самых новых летательных аппаратов этого типа. Сейчас выяснением обстоятельств авиакатастрофы занимается Государственное бюро расследований.

Место
УкраинаЖитомир
Тег
Вооруженные силы Украины
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