''Грустит небо и Украина'': на Житомирщине попрощались с погибшим пилотом Су-27

В гарнизоне Озерное Житомирской области 18 декабря прошло прощание с майором Александром Фоменко — пилотом Су-27, который разбился 15 декабря.

Траурная церемония прошла у Дома офицеров. Почтить память летчика пришли представители командования Воздушных сил ВСУ, сослуживцы Александра Фоменко из 39 бригады тактической авиации, жители военного городка, а также его родные и близкие, сообщается на странице Воздушного командования "Центр" в Facebook.

"В Озерном провели в последний полет военного летчика, защитника Украины. Грустит небо. Скорбим мы. Плачет Украина", — говорится в сообщении.

Александр Фоменко Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

После прощания гроб с телом погибшего пилота увезли на его родину — в город Шостка Сумской области. Там офицера похоронят 19 декабря.

В командовании и воинских частях Воздушных сил ВСУ организовали сбор средств для оказания помощи семье Александра Фоменко.

Прощание с Александром Фоменко Facebook Воздушного командования "Центр"

Прощание с Александром Фоменко Facebook Воздушного командования "Центр"

Прощание с Александром Фоменко Facebook Воздушного командования "Центр"

Прощание с Александром Фоменко Facebook Воздушного командования "Центр"

Прощание с Александром Фоменко Facebook Воздушного командования "Центр"

Как сообщал OBOZREVATEL, разбившийся Су-27 выполнял полет при сложных метеорологических условиях. Плановые полеты происходили при установленном минимуме погоды, и летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях. К тому же, самолет, на котором летал Александр Фоменко, был одним из самых новых летательных аппаратов этого типа. Сейчас выяснением обстоятельств авиакатастрофы занимается Государственное бюро расследований.