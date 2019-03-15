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"Группы ненависти!" В США резко раскритиковали С14 и Нацкорпус

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Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США назвало националистические организации Украины С14 и Нацкорпус "группами ненависти".

Об этом говорится в отчете о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год, обнародованном 13 марта.

"Члены националистических групп ненависти, такие как C14 и Национальный корпус, совершали произвольные задержания людей с очевидного согласия правоохранительных органов, совершали нападения на журналистов, представителей нацменьшинств (ромов) и ЛГБТ-сообщества", — говорится в документе.

В пример приводят многочисленные случаи нападений на таборы ромов (в частности, в Киеве, на окраине Львова, в Тернополе, Берегово, Ужгороде, Мукачево, Золотоноше), незаконное задержание членами С14 якобы боевика "ЛНР" в Киевской области и передачу его СБУ.

С14

С14

24 канал

"8 июня Министерство молодежи и спорта объявило, что наградит C14, националистическую группу ненависти, 440 тысячами гривен за проведение молодежного летнего лагеря", — говорится в отчете.

Там также отмечается, что C14 и другие группы заключали официальные соглашения с муниципальными органами власти в Киеве и других городах, чтобы сформировать патрульные подразделения "муниципальной охраны" для обеспечения общественной безопасности.

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"Неспособность полиции и прокуратуры предотвратить такие акты насилия, должным образом классифицировать их как преступления на почве ненависти и эффективно расследовать их, создали среду безнаказанности и отсутствия справедливости для жертв", — говорится в документе.

Ранее некоторые СМИ написали, что Госдеп также назвал группой ненависти "Азов". На что пресс-секретарь гражданского корпуса "Азов" Александр Алферов в комментарии InfoResist отметил, что подобная риторика обращена только выходя на русского читателя с обновлениями историй про батальон, который, как полк, стоит на фронте.

"Те обвинения, те негативные оценки, которые были даны в департаменте, они базируются исключительно на обобщенных отчетах разных грантовых организаций в Украине, которые в принципе рассчитывают на негативное освещение позиции в целом политического правого спектра для получения тех самых грантов", — считает он.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что другая сторона отчета демонстрирует обеспокоенность американцев по поводу огромного количества заказных убийств в Украине, среди которых убийство политического и общественного деятеля Екатерины Гандзюк. Кроме того, обеспокоенность вызывает пренебрежение законом со стороны украинской власти, украинских судей и представителей правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых активных националистических организаций Украины С14 находится под “колпаком” Службы безопасности.

В распоряжении OBOZREVATEL оказались резонансные данные, которые свидетельствуют о прямом подчинении радикалов спецслужбе.

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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Для свiдомих ахтивистов и МАНЛАйнутого свидомого бидла начали красить столбы от бывшего города героя XYEBA до польского Львова!!
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
а чи не пішли б янкі в священне для ЛГБТ місце? якого біса вони лізуть у справи країни, яка знаходиться за 10 тис. км від них!!!!!!???? Яку вони кинули, коли потрібна була допомога.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Z Bazin Jozin, саджати нацистів будуть не янки, українці змінять владу і буде катюзі по заслузі, цим гюльчатай у хусточках.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Z Bazin Jozin, Ушлепок, твой хозяин сказал тебе хрюкать, а не бекать мекать!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
вот уже и в США заметили, что вна Украине фашизма нет.... Петю сливают?
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