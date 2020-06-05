"Группа Венето" разыгрывает призы в соцсетях: правила участия

Один из крупнейших производителей качественных ортопедических матрасов и мягкой мебели – "Группа Венето" разыгрывает в социальных сетях подарки.

Как отметили на странице "Венето" в соцсети, викторина будет проводиться в ближайшие дни на официальных страницах Facebook и Instagram @venetoua.

По правилам викторины, участники должны ответить на вопросы в сториз соцсетей. Тот, кто сможет ответить на все вопросы правильно, получит приятное поощрение.

"Группа Венето" разыгрывает призы в соцсетях

Кроме того, "Группа Венето" презентовала свой новых продукт – кресло для отдыха "Робин".

"Еще одна жемчужина в наши бусы из замечательной мебели и других товаров для здорового сна и отдыха. Венето не привыкло отдыхать. Командой из 500 человек создаем новые и новые чудеса", – отметил производитель.