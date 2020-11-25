"Группа Венето" начала производство товаров медицинского назначения, создав новые рабочие места

"Группа Венето" начала серийное производство товаров медицинского назначения и пригласила на работу швей.

О новом направлении деятельности в своем Facebook сообщил депутат Черкасского горсовета, руководитель предприятия Александр Згиблов. По его словам, среди товаров, которые теперь будут выпускаться "Венето": медицинские кровати для больниц, защитные костюмы и халаты для врачей.

"Это наш вклад в защиту Украины от той заразы которая пришла на нашу землю... Официальное трудоустройство, медицинское страхование, обучение..." – отметил Згиблов.

"Венето" начала выпуск медицинских кроватей для больниц, защитных костюмов и халатов для врачей. Facebook Александра Згиблова

"Венето" пригласила на работу швей Facebook Александра Згиблова

Производство товаров медназначения компании "Венето" Facebook Александра Згиблова

"Венето" начала выпуск больничных коек Facebook Александра Згиблова

"Венето" будет выпускать кровати для больниц Facebook Александра Згиблова

"Венето" начала новое направление деятельности Facebook Александра Згиблова

В "Венето" сообщили о начале нового направления деятельности Facebook Александра Згиблова

Ранее OBOZREVATEL сообщал о критической ситуации в больницах Черкасщины. Они переполнены и не принимают даже тяжелых пациентов из-за нехватки мест и персонала.