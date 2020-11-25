"Группа Венето" начала производство товаров медицинского назначения, создав новые рабочие места

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
2,1 т.
Компания 'Венето' начала выпуск медицинских кроватей

"Группа Венето" начала серийное производство товаров медицинского назначения и пригласила на работу швей.

О новом направлении деятельности в своем Facebook сообщил депутат Черкасского горсовета, руководитель предприятия Александр Згиблов. По его словам, среди товаров, которые теперь будут выпускаться "Венето": медицинские кровати для больниц, защитные костюмы и халаты для врачей.

"Это наш вклад в защиту Украины от той заразы которая пришла на нашу землю... Официальное трудоустройство, медицинское страхование, обучение..." – отметил Згиблов.

"Венето" начала выпуск медицинских кроватей для больниц, защитных костюмов и халатов для врачей.
"Венето" пригласила на работу швей
Производство товаров медназначения компании "Венето"
"Венето" начала выпуск больничных коек
"Венето" будет выпускать кровати для больниц
"Венето" начала новое направление деятельности
В "Венето" сообщили о начале нового направления деятельности

Ранее OBOZREVATEL сообщал о критической ситуации в больницах Черкасщины. Они переполнены и не принимают даже тяжелых пациентов из-за нехватки мест и персонала.

УкраинаАлександр Згиблов