"Группа Венето" начала производство товаров медицинского назначения, создав новые рабочие места

"Группа Венето" начала серийное производство товаров медицинского назначения и пригласила на работу швей.

О новом направлении деятельности в своем Facebook сообщил депутат Черкасского горсовета, руководитель предприятия Александр Згиблов. По его словам, среди товаров, которые теперь будут выпускаться "Венето": медицинские кровати для больниц, защитные костюмы и халаты для врачей.

"Это наш вклад в защиту Украины от той заразы которая пришла на нашу землю... Официальное трудоустройство, медицинское страхование, обучение..." – отметил Згиблов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о критической ситуации в больницах Черкасщины. Они переполнены и не принимают даже тяжелых пациентов из-за нехватки мест и персонала.