Компания "Венето" вместе со своими спортивными партнерами Дворец Спорта Венето, БК "Киев-Баскет" предложили предоставить свои помещения в безвозмездное использование под мобильную больницу.

Письмо с соответствующим предложением ООО "Группа Венето" направила Киевской городской государственной администрации (КГГА) и ее руководителю Виталию Кличко, сообщается на Facebook-странице компании.

"Предлагаем в безвозмездное использование помещения (залы) спортивного комплекса "Дворец Венето", которые также оборудованы душевыми, туалетами, отдельными помещениями, которые могут быть использованы для отдыха медиков", – отметили в письме.

Компания "Венето", Дворец Спорта Венето, БК "Киев-Баскет" предложили предоставить свои помещения под мобильную больницу.

Компания "Венето", Дворец Спорта Венето, БК "Киев-Баскет" предложили предоставить свои помещения под мобильную больницу.

Представители компании отметили, что помещения имеют удачное расположение и достаточно просторные.

"Размещение комплекса возле основных транспортных сообщений (г. Киев, ул. Героев Севастополя, 11В) позволит организовать удобную логистику больных, а площади залов (совокупно у 3000 кв метров) – разместить достаточно большое количество пациентов", – отметили в компании.

Компания "Венето", Дворец Спорта Венето, БК "Киев-Баскет" предложили предоставить свои помещения под мобильную больницу

Компания "Венето", Дворец Спорта Венето, БК "Киев-Баскет" предложили предоставить свои помещения под мобильную больницу

"В это непростое время, когда наша страна и весь мир столкнулись с угрозой распространения болезни COVID-19, а динамика количества больных растет ежедневно, спортивный меценат и владелец компании "Группа Венето" Михаил Бродский, весь коллектив и наши спортивные партнеры "Киев-Баскет" не можем оставаться в стороне от угроз, с которыми столкнулась Украина", – объяснили свое решение в "Венето".

"Группа Венето" направила письмо с предложение Кличко

При этом в компании выразили надежду, что совместными усилиями удастся минимизировать риски для жизни и здоровья людей, столкнувшихся с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи скорой помощи в Киеве во время эпидемии коронавируса на вызовы ездят без защитных костюмов. Все, что им выдают – это перчатки, антисептик и обычные медицинские маски, которые на самом деле от COVID-19 не спасут.

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