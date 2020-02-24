В горах Раховского района Закарпатской области заблудилась группа из пяти украинских туристов.

С ними оборвалась связь в то время, как они двигались в направлении горы Петрос. Об этом стало известно вечером 23 февраля, передает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Четверо туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области", – говорится в сообщении.

В Карпатах заблудилась группа туристов

Отмечается, что на поиск украинцев отправили три поисково-спасательных отделения в составе 10 спасателей и двух единиц техники. Вскоре им в поддержку были направлены еще пять горных спасателей из Рахова.

"Поисковая операция осложнялась темным временем суток и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из групп сорвала два снежных "карниза", поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности", – подчеркнули в ГСЧС.

При этом в ведомстве добавили, что около пяти утра 24 февраля на связь вышел руководитель группы, сообщив, что он отделился от остальных и направляется в сторону с. Богдан Раховского района.

Поисковые работы были возобновлены, спасатели отправились в сторону вероятного места нахождения туристов. Хотя связь с ними по-прежнему отсутствовала.

Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели предупреждали, что в период с 23 по 24 февраля в Карпатах будет сохраняться значительная опасность схода снежных лавин. В связи этим в горных районах Ивано-Франковской области объявили 3 уровень опасности и призвали туристов не рисковать жизнью, отправляясь в горы.

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