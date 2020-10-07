Грозы вернутся: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг

В четверг, 8 октября, в Украине ожидается похолодание и дожди с грозами в ряде регионов.

Как сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра, грозы ожидаются в западных, центральных, Черниговской и Одесской областях.

Температура воздуха при этом будет колебаться на уровне 14-19 градусов на западе и от 18 до 24 градусов – в остальных регионах.

В Киеве в четверг также ожидаются дожди, 18-20 градусов выше нуля.

Также в Киевской городской государственной администрации отметили, что утром 8 октября ожидается туман, видимость на дорогах составит 200-500 метров (первый, желтый уровень опасности). Водителям рекомендовали снизить скорость движения и использовать противотуманные фары с ближним светом.

Погода в Украине на четверг, 8 октября. Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.