Грозы усилятся: появился свежий прогноз по Украине

Ирина Кулинич Общество 14:30, 29.04.2020 Обновлено: 17:11, 29.04.2020

В четверг, 30 апреля, в Украине будет теплая погода, однако большую часть страны накроют грозы.

Об этом свидетельствует прогноз, который появился на сайте Укргидрометцентра.

  • Сухо будет только в центре и на востоке страны.

  • Максимальная температура ожидается на Луганщине – там будет +23.

  • На западе страны похолодает до +17.

  • Ветер по всей территории страны будет южно-западный, 5-10 м/с.

Грозы усилятся: появился свежий прогноз по Украине
zak-kor.net

На западе Украины похолодает – столбики термометров покажут +17. Регион накроют дожди и грозы.

Аналогичная погода ожидается в Винницкой и Житомирской областях. На Киевщине прогнозируют +22 и дождь с грозой.

На юге будет прохладно – температура воздуха на Одесщине опуститься до +15. Области на юге также не обойдут дожди.

В центре страны будет +22. Сухая погода ожидается только в Полтавской области.

На севере прогнозируют грозы и +22.

Погода в Украине 29 апреля
Скриншот

Восток порадует теплая и солнечная погода без осадков. Теплее всего на Луганщине – до +23.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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