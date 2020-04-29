В четверг, 30 апреля, в Украине будет теплая погода, однако большую часть страны накроют грозы.

Об этом свидетельствует прогноз, который появился на сайте Укргидрометцентра.

Сухо будет только в центре и на востоке страны.

Максимальная температура ожидается на Луганщине – там будет +23.

На западе страны похолодает до +17.

Ветер по всей территории страны будет южно-западный 5-10 м/с.

Грозы усилятся: появился свежий прогноз по Украине zak-kor.net

На западе Украины похолодает– столбики термометров покажут +17. Регион накроют дожди и грозы.

Аналогичная погода ожидается в Винницкой и Житомирской области. На Киевщине прогнозируют +22 и дождь с грозой.

На юге будет прохладно – температура воздуха на Одесщине опуститься до +15. Области на юге также не обойдут дожди.

В центре страны будет +22. Сухая погода ожидается только в Полтавской области.

На севере прогнозируют грозы и 22 градуса тепла.

Погода в Украине 29 апреля Скриншот

Восток порадует теплая и солнечная погода без осадков. Теплее всего на Луганщине – до +23.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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