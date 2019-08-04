Грозы уйдут? Синоптик резко изменила прогноз погоды в Украине

В Украине в понедельник, 5 августа, ожидается прохладная дождевая погода, однако в следующие дни наступит потепление.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Как пояснила она, такая погода спровоцирована циклоном, который во вторник-среду покинет территорию страны.

"В Херсоне, Днепре, Харькове – +16, в Одессе – +21, в Киеве – +20, в Ужгороде – +24 градуса. Уже не говорю о ливнях и ветре", – написала синоптик.

Иллюстрация. Потепление Соцсети

В большинстве областей Украины предусматривается днем ​​+17..+24, на юге и на Закарпатье до +26 градусов. В ночь на 6 августа существенно похолодает – на севере и северо-востоке до +12 градусов.

По прогнозу Диденко, ветер в понедельник утихнет, будет переходить в умеренный и даже незначительный (кроме восточных регионов).

"Дожди завтра будут слабохарактерными – то локальные, то с грозами, а при грозах на юге и юго-востоке может и хлынуть кратковременно, то испугаются солнца и спрячутся за светилом. До умеренных дождей может дойти в западных областях", – уточнила она. При этом в Одесской области ожидается сухая погода.

facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

"В Киеве понедельник будет бодрить так, что придется греться пробежками по маршруткам и, возможно, даже в автомобиле утром включать печку. Потому что ночью и утром в столице предполагается +10..+11. Днем – небогатые +20 градусов", – добавила синоптик.

В Киеве она обещает солнечную погоду и малую вероятность небольших осадков. Порывы ветра останутся, однако уже без штормовых.

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова рассказала о погоде в Украине в сентябре.

Ранее она пояснила ситуацию с аномальной сменой климата в Украине, из-за которой лето 2019 года будет на месяц короче.

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