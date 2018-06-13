Грозы уходят: когда в Украину вернется жара

Начиная со среды, 13 июня, мощность активного грозового фронта, который завис над Украиной несколько ослабнет, после чего в страну вернется жара.

Так, по данным Укргидрометцентра, дожди в среду прогнозируются лишь в центральных и северных регионах Украины, а также на Закарпатье.

На остальной территории временно небо освободится от туч и будет сухо. Температура воздуха в среднем будет составлять +23-26 градусов, на востоке и юге страны до +27-31.

В четверг, 14 июня, грозовой фронт с дождями вновь "растянется" от запада до востока Украины, потому в некоторых регионах северо-запада и юго-востока страны будет солнечно и без осадков.

Температура воздуха в целом по Украине будет составлять до +24-27 градусов, на востоке и юге страны все также жарко, до +33.

В пятницу, 15 июня, грозы и дожди задержаться в тех же пределах. Но температура воздуха повысится, – в центре и на севере Украины будет до +30, на востоке и юге – до +31-33.

В субботу, 16 июня, вдоволь "наполоскавшись", дожди отступят с Украины, оставшись лишь на Закарпатье. Вместе с этим температура воздуха опустится на пару градусов и будет составлять в целом по Украине до +23-26 градусов. На юге до +31.

В воскресенье, 17 июня, погода сохранится на уровне субботней, только на Закарпатье еще будут идти дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 13 июня, в части областей Украиныобъявлено штормовое предупреждение.