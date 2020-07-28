Грозы ударят с запада: синоптики уточнили прогноз погоды на среду в Украине

Кирилл Лютый Общество 21:32, 28.07.2020 Обновлено: 21:46, 28.07.2020

В среду, 29 июля, в западных регионах Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории будет сухо и солнечно.

Как сказано на сайте Украинского гидрометцентра, помимо западных областей, осадки пройдут также в Житомирской и Винницкой областях.

Температура воздуха в этих районах прогреется от 26 до 31 градусов. В остальных областях будет более жарко: от +29 до +34.

В Киеве в среду сухо и солнечно, от +32 до +34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на среду 29 июля

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

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