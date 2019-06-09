Грозы, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 9 июня, большую часть территории Украины накроют грозы, которые будут сопровождаться градом и сильным ветром.

Штормовое предупреждение сделали в Укргидрометцентре. Там отметили, что град ожидается на Правобережье, шквалы и порывы ветра там будут достигать 15-20 м/с.

Синоптики также уточнили прогноз на 9 июня по регионам. Так, на западе пройдут сильные дожди с грозами, днем воздух прогреется до 25 градусов. На востоке температура днем – 28-30 градусов. В центральных областях днем ожидается 25-30 градусов тепла.

Гроза "Волинь Online"

В северной части страны также пройдут дожди с грозами, температура днем – 25-30 градусов выше нуля. На юге – также дожди с грозами. Температура днем дойдет до 30. Сухая погода в этот день будет только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. "Пики" температур ожидаются 12-16 июня и 22-31 июля.

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