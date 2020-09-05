Грозы отступают: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на воскресенье

В воскресенье, 6 сентября, почти во всех областях Украины ожидается солнечная погода без осадков.

Согласно прогнозу погоды Украинского гидрометцентра, лишь во Львовской, Волынской и Ривненской областях, а также в Крыму, пройдут грозы.

В западных областях будут более низкие температуры: от 22 до 27 градусов. В остальных регионах воздух прогреется сильнее: до +28 в центре, на севере и востоке, и до +31 градуса в южных областях.

В Киеве в воскресенье от 25 до 27 градусов, без осадков.

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на воскресенье, 6 сентября.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. Температура воздуха днем до середины сентября может достигать 30 градусов. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодание.