Грозы охватят юго-восток: как изменится погода в Украине 1 июля

Кирилл Лютый Общество 21:02, 30.06.2020 Обновлено: 21:15, 30.06.2020

В среду, 1 июля, дожди с грозами пройдут лишь в восточных и южных областях Украины, в остальных регионах будет сухо и солнечно.

По данным Укргидрометцентра, осадков стоит ожидать жителям Крыма, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

При этом на температуре воздуха грозы сказаться не должны. На юго-востоке синоптики прогнозируют от 26 до 33 градусов тепла. В остальных регионах плюсовые температуры покажут от +25 до +29.

В Киеве 1 июля будет сухо, от 26 до 28 градусов тепла.

Погода от Укргидрометцентра на среду, 1 июля

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако высокие температуры будут прерываться волнами холода.

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