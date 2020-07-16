В Украине ожидаются грозы и ливни. 112 канал

В пятницу, 17 июля, в западных областях Украины ожидаются дожди, грозы, а местами ливни и град.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что также осадки периодически будут идти на севере и востоке Украины, а еще в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории без существенных осадков.

"Температура воздуха в пятницу ожидается высокой, +25 +29 градусов, лишь в западных областях будет свежее, +21 +24 градуса", – рассказала она.

В Киеве 17 июля не ожидается существенных осадков, максимум локальный дождь с грозой. В течение дня температура воздуха прогреется до +27 градусов.

"Вниманию жителей западной части Украины и туристов, которые собираются туда в ближайшие выходные: 18-19 июля там высокая вероятность ливней, гроз и града!" – предупредила Диденко.

Грозы, ливни, град: синоптик уточнила погоду на пятницу в Украине

Как писал OBOZREVATEL, август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.