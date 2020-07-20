Грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник в Украине

Кирилл Лютый Общество 20:58, 20.07.2020

Во вторник, 21 июля, в западных и северных регионах Украины ожидаются дожди с грозами, а в остальных областях будет сухо и жарко.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, во вторник грозы охватят весь запад Украины, а также Винницкую, Житомирскую и Черниговскую области. Температура воздуха в этих областях прогреется от 24 до 28 градусов.

В остальных регионах будет сухо и жарко, осадки маловероятны. Столбик термометра покажет от +26 до +32. Самые высокие температуры, традиционно, будут зафиксированы на юге.

В Киеве 21 июля будет облачно, однако дождей не ожидается. Тепло сохранится – от 26 до 28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 21 июля

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

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