Грозы и сильный ветер: синоптики заявили об ухудшении погоды на Ивана Купала

На праздник Ивана Купала, 7 июня, в Украине существенно ухудшатся погодные условия.

Как рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко, в воскресенье во многих регионах страны пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.

"На западе и севере пройдут дожди с грозами. Плюс Винницкая область, Кропивницкий с районами, возможно, вечером Одесская. На остальной территории сухая погода все же будет доминировать. На значительной части Украины, особенно на севере, будет сильный ветер!" - сообщила она.

При этом ожидается потепление - от +25 до +29 градусов, а на юге - до +30.

"В Киеве завтра ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до +26 +28 градусов", - добавила Диденко.

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