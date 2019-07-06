ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

Грозы и сильный ветер: синоптики заявили об ухудшении погоды на Ивана Купала

902Читать материал на украинском

На праздник Ивана Купала, 7 июня, в Украине существенно ухудшатся погодные условия.

Как рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко, в воскресенье во многих регионах страны пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.

"На западе и севере пройдут дожди с грозами. Плюс Винницкая область, Кропивницкий с районами, возможно, вечером Одесская. На остальной территории сухая погода все же будет доминировать. На значительной части Украины, особенно на севере, будет сильный ветер!" - сообщила она.

Новости
Не выше +26: появился неожиданный прогноз погоды на август в Украине

При этом ожидается потепление - от +25 до +29 градусов, а на юге - до +30.

"В Киеве завтра ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до +26 +28 градусов", - добавила Диденко.

Грозы и сильный ветер: синоптики заявили об ухудшении погоды на Ивана Купала

Ранее маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал OBOZREVATELо языческих обрядах на Ивана Купала, которые можно провести для избавления от проблем: как правильно "сжигать" негатив и болезни, когда загадывать желания и какой заговор стоит произносить для карьерного роста.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel