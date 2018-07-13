Грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

В пятницу, 13 июля, в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды, сообщает пресс-служба ГоСЧС.

"В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В городе Киеве до конца суток 13 июля грозы", - уточняется в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 13 июля, сохранится жаркая погода, днем по всей Украине ожидаются кратковременные дожди.