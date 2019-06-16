Грозы и шквалы: где в Украине вздохнут с облегчением от адской жары

Жители некоторых регионов Украины смогут вздохнуть с облегчением после невыносимой жары, которая терзает страну всю первую половину июня.

По данным Укргидрометцентра, в западной части 16 июня ожидаются грозы и шквалы, которые принесут свежий воздух.

Гроза Волинь Online

На карте метеорологических предупреждений указано, что на Западе будут потенциально небезопасные погодные условия. Кратковременные дожди с грозами и даже град ожидаются 17 и 18 июня.

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, осадки вероятны в восточной части Украины. На остальной территории страны ожидается солнце и до +32 градусов в тени.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев, что до конца выходных, 16 и 17 июня, будет преобладать пожарная опасность.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 16-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – предупредили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют еще как минимум неделю жары в Украине. После праздника Троицы, с 17 по 23 июня, сохранится преимущественно сухая и солнечная погода.

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