Грозы и палящее солнце: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

В начале недели, 11 - 13 июня, в Украине будут регулярно идти дожди с грозами, но при этом будет тепло.

На востоке температура будет опускаться немного ниже 10 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 11 июня, во все западные области придут грозовые дожди. На остальной территории страны сухо и солнечно. Снова прохладней будет в восточных областях – температура и дневная, и ночная будет, как и днем ранее. А в других регионах снова до +28 днем и 13-15 ночью.

Во вторник, 12 июня, грозовой фронт распространиться еще шире по Украине. Дожди с грозами пройдут не только на западе страны, но и в некоторых центральных областях – Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской. Также будет мокро и на севере страны. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 24-26 тепла, ночью 13-15, на востоке 10-12.

В среду, 13 июня, температурный режим снова сохраниться на прежнем уровне и, разве что, немного потеплеет ночью в восточных областях на пару градусов. По всей стране ожидается 24-26 тепла, местами до +27. А вот дожди с грозами будут бушевать на западе, севере, в центральных областях и в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на западе страны.