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Грозы и +37: синоптик дала прогноз погоды на выходные

42.3тЧитать новость на украинском

В течение выходных, 18-19 августа, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди, а на остальной территории будет жарко.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко, отметив, что в эту субботу и воскресенье в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, температура воздуха будет в пределах +23… +27 градусов.

Также в северных областях сохранится высокая вероятность локальных дождей с грозами, ожидается +25… +29 градусов.

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В то же время в южных, восточных и центральных регионах сохранится сухая жаркая погода, воздух прогреется до +35 градусов, а на юге, возможно, и до +37, но уже в воскресенье жара в этих областях немного спадет.

В Киеве в течение 18-19 августа кратковременные дожди будут чередоваться с сухой погодой, температура составит +27… +28 градусов.

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Напомним, ранее Диденко спрогнозировала, что до конца недели в столице ежедневно будут осадки, а температура воздуха понизится на несколько градусов.

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Темы
Погода в ОдессеПогода в КиевеПогода в ЗапорожьеПогода в ХарьковеПогода во ЛьвовеПогода в ДонецкеПогода в КарпатахПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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