Грозы и +20: появился точный прогноз погоды в Украине на начало недели

В Украине в начале новой недели (с 8 апреля) прогнозируют теплую, но дождевую погоду, на смену которой придут грозы.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 7 апреля, на запад страны придут дожди. В остальных регионах будет сухо, температура воздуха днем в среднем от +15 до +17 градусов.

Более детально о погоде на Благовещение Пресвятой Богородицы читайте в нашем материале по ссылке.

В понедельник, 8 апреля, дожди прогнозируют в северных областях (Черниговской и Сумской).

Средняя дневная температура немного повысится – от +17 до +18 (в Закарпатской области до +23). Ночью будет от +6 до +8 градусов.

Во вторник, 9 апреля, дожди накроют еще и Киевскую, Житомирскую области, а также запад страны.

Температура воздуха в среднем будет держаться на уровне предыдущего дня, однако на западе днем похолодает на 1-2 градуса.

В среду, 10 апреля, осадки – дождь с грозой – ожидаются на всей территории Украины. В западных областях похолодает еще немного – температура днем составит от +13 до +17 (на Закарпатье до +19), ночью от +3 до +7 градусов.

В центре и восточных областях синоптики прогнозируют от +15 до +18 днем и от +4 до +9 градусов ночью. На юге воздух прогреется немного больше – днем до +19, ночью до +10 градусов.

Pinterest

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

Перед Пасхой, согласно данным народного синоптика Леонида Горбаня, в Украину придет летняя погода.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал