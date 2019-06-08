Грозы, град, но жара до +34: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 9 июня, в Украине ожидаются сильные ливни с градом, но при этом жаркая погода сохранится.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, подчеркнув, что грозовые дожди пройдут на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях.

"При грозах - локально - сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории сухо. Жара продолжится и даже раскручиваться, днем завтра + 28 + 33 градуса. На Западе в воскресенье будет свежее, + 24 + 27 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве в воскресенье вероятность дождя с грозой максимальная, температура воздуха +28 + 30 градусов.

Карта дождей на 9 июня facebook.com/tala.didenko

Погода на 9 июня Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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