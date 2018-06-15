Грозы, град и шторм: в Украине ухудшится погода

В пятницу, 15 июня, в некоторых областях Украины ожидается осложнение погодных условий.

В западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град, передает пресс-служба ГоСЧС.

Сильные дожди возможны в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем ​​и Винницкой и Хмельницкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине ожидаются грозы с ливнями, которые за несколько дней пройдут с запада на восток страны.