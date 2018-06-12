Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В среду, 13 июня, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

Как предупреждает пресс-служба ГСЧС, в западных, северных и центральных областях страны ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области 13 июня также ожидается гроза.

Согласно данным Укргидрометцентра, осадки ожидаются в Закарпатской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Температура воздуха на западе и в центре Украины прогреется от 22 до 27 градусов тепла, на востоке - от 22 до 31, а на юге - от +28 до +32.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине выпал огромный град, который принес жуткие последствия для многих граждан.