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Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

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В Украине во вторник, 12 июня, сохранится теплая погода, однако местами ожидаются грозы, град и шквалы.

Погоду большинства областей, кроме юга и юго-востока, будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град; в южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 12-17°, на востоке местами 6-11°; днем 23-29°, в Сумской области 19-23°.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года средняя месячная температура воздуха будет составлять +18 +22, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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