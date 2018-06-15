Грозы, град и шквалы: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

В пятницу, 15 июня, в западных областях Украины, на севере, в центральной части, включая Харьковщину и северную Одесщину, пройдут кратковременные дожди, возможны ливни, град и шквалистое усиление ветра.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем блоге на сайте opinion.biz.ua.

По ее словам, а в большинстве районов юга и востока господствовать сухая солнечная погода.

Температура воздуха будет комфортной, +22… +27 градусов, однако на юге и востоке ожидается жара до +28… +34 градуса.

Как уточняет Диденко, уже на выходных, 16-17 июня, температурная картина не изменится, будет тепло, на юге и востоке - жарко.

"Дожди с грозами наиболее вероятные на западе Украины возможны сильные ливни, град и шквалы. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса, лишь в субботу на севере и в большинстве центральных областей пройдут кратковременные грозовые дожди", - уточнила синоптик.

В понедельник и вторник в Украине дневная температура воздуха составит +24… +30 градусов.

Дожди с грозами пройдут в понедельник местами в западных областях, во вторник осадки вероятные на Закарпатье и в Прикарпатье. В Украине будет доминировать сухая погода.

"20 и 21 июня атмосферные фронты расположатся над западными и северными областями Украины. Они обусловят грозовые дожди, локальные град и шквалы. Значительная часть центральных областей, восток и юг принадлежать зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки здесь маловероятны, будет сухо и жарко", - сообщает Диденко.

В Киеве в ближайшие дни погода ожидается неустойчивой, однако с комфортной температурой воздуха в пределах +25… +28 градусов, и с низкой вероятностью стихийных опасных метеорологических явлений.

15-16 июня в столице местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

17, 18 и 19 июня над Киевом будет царить зона повышенного атмосферного давления, солнца, красивых кучевых облаков и сухой погоды.

20 и 21 июня атмосферные фронты увеличат вероятность дождя с грозой.

В течение ближайших дней максимальная температура воздуха в Киеве будет колебаться от 24 до 28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине ожидаются грозы с ливнями, которые за несколько дней пройдут с запада на восток страны.