Грозы, град и шквалы: на Украину надвигается настоящая буря

Погода в Украине в четверг, 6 июня, резко ухудшится. Уже объявлено штормовое предупреждение.

В большинстве областей ожидаются местами грозы, а в центральных и западных областях – град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в Украине в четверг составит +25 +30 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов, на западе +23 +27 градусов.

Буря в Украине Иллюстрация

В Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем. Максимальная температура воздуха достигнет +27 +28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня 2019 года православные христиане отмечают Вознесение Господне. Если в этот день пришла жара, значит можно купаться в любых водоемах и не бояться простуды. А вот холод и дождь означают, что урожай будет плохим, домашний скот заболеет. Более того, такая погода предвещала дожди на протяжении шести недель.

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