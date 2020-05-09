Грозовые дожди: синоптики предупредили об изменении погоды в Украине

В субботу, 9 мая, в западных и восточных областях Украины ожидаются дожди, местами с грозами.
По прогнозу синоптиков, средняя температура по стране будет в пределах +15+17 градусов, ночью +6+8. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Прогноз погоды
Прогнозируется, что грозовые дожди накроют Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области. При этом температура днем в регионе будет средняя температура +17+19, а в Ужгороде даже +21 градус.
В Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской также обещают дожди, но без гроз. Днем столбики термометра покажут +13+15 днем, а ночью температура опустится до +4+6 градусов.
Погода в Украине 9 мая
Укргидрометцентр
На юге, севере и центре Украины будет солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +15+17 градусов, ночью +5+7.
В Киеве 9 мая будет солнечно и без осадков. Температура днем +15+17, ночью похолодает до +7+9 градусов.
Погода в Киеве 9 мая
Укргидрометцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.
При этом синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.
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