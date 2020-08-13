Грозовые дожди и ветер: синоптик уточнила прогноз на четверг в Украине

Во вторник, 14 августа, в некоторых областях Украины ожидаются грозовые дожди и ветер.

Однако на значительной территории страны – сухо. Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, погода будет комфортной.

Осадки пройдут в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Ветер преимущественно северный, в западных областях – юго-восточный, небольшой или умеренный.

В Украине пройдут дожди Наталья Диденко в Facebook

"Температура воздуха наивысшая ожидается на юге и западе, +24 +28 градусов, на остальной территории +20 +25 градусов. Местами в северной части +18 +20 градусов", – написала Диденко.

В Киеве ожидается сухая погода с температурой воздуха +21 +23 градуса.

Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине Наталья Диденко в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения, в результате чего нежаркая погода продлится всю неделю.