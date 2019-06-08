Грозит распад? Появились тревожные данные о настроениях украинцев

На западе Украины наблюдается заметный рост "антисоборних" настроений и популярности децентрализации.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Зеркала недели" и КМИС, который с 22 по 30 апреля 2019 года проводился на территории Галичины (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области), Буковины и Закарпатья.

Всего было опрошено 800 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность – 5% для Галичины, 7,2% для Закарпатья и Буковины.

"Мы намеревались отследить динамику настроений и оценить степень реальной/возможной угрозы регионального раскола", – подчеркивается в материале.

Буковина

На вопрос "Какой вы видите судьбу Черновицкой области?" 2,5% опрошенных жителей Буковины ответили, что край должен присоединиться к Румынии (в декабре 2014-го таких было только 0,5%).

Кроме того, если в декабре 2014-го никто из опрошенных не поддерживал идеи федерализации, то в апреле 2019-го сразу 6,5% респондентов заявили, что хотят видеть Буковину субъектом будущей федерации.

Заметно увеличилась в Черновицкой области количество тех, кто выступает за расширение полномочий местного самоуправления и получения большей бюджетной самостоятельности в рамках унитарной, но децентрализованной Украины.

Пять лет назад только 20,8% респондентов выступали за такое будущее области, а 69,7% – видели его в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции. В апреле 2019-го настроения изменились. Количество первых увеличилось почти в 2,5 раза (49,5%), а вторых сократилось вдвое (32%).

Галичина

На вопрос "Какой вы видите судьбу Галичины?", жители отвечали так: 47,3% выступили за развитие в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции и 39,8% – в составе унитарной, но децентрализованной страны. В 2014-м их было 53,4 и 40,4% соответственно.

За пять лет уменьшилось сторонников присоединения Галичины к Польше: в 2014-м их было 2,8%, в 2019-м – 1,5%.

Если пять лет назад за Галичину как субъект федерации в составе федеративной Украины выступало до 0% опрошенных, то 2019-го таких оказалось уже 2,8%.

Увеличилось и количество сторонников независимости региона. 2014-го их было только 0,2%. 2019-го уже 4,3% опрошенных жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей мечтают о создании отдельного государства.

Закарпатье

В декабре 2014-го 91,5% респондентов видели будущее края в составе унитарной централизованной Украины. Через пять лет – всего 26%.

Закарпатцы лидируют в списке тех, кто видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины (8%, более чем двукратный прирост менее чем за пять лет). Более того – 4% выступают за присоединение к Венгрии.

Иллюстрация Politeka

Как писал OBOZREVATEL, ранее соцопрос группы "Рейтинг" показал, что 48,9% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей, чтобы прекратить боевые действия.

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