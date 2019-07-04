Грозы, дожди и шквалы: синоптики уточнили прогноз по буре в Украине

В четверг, 4 июля, в Украине местами ожидаются дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с (в частности, в южной части).

"4 июля переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей 15-20°, днем ​​19-24°, на юге и востоке страны 25-30°", – сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 4 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем ​​21-23°.

Буря в Украине АиФ-Украина

По области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​19-24°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

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