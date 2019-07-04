ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

Грозы, дожди и шквалы: синоптики уточнили прогноз по буре в Украине

1.2тЧитать материал на украинском

В четверг, 4 июля, в Украине местами ожидаются дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с (в частности, в южной части).

"4 июля переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей 15-20°, днем ​​19-24°, на юге и востоке страны 25-30°", – сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 4 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем ​​21-23°.

Новости
Жару сменят обильные дожди: появился подробный прогноз погоды на июль в Украине

Буря в Украине

Буря в Украине

АиФ-Украина

По области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​19-24°.

Грозы, дожди и шквалы: синоптики уточнили прогноз по буре в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel