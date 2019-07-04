Грозы, дожди и шквалы: синоптики уточнили прогноз по буре в Украине

В четверг, 4 июля, в Украине местами ожидаются дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с (в частности, в южной части).
"4 июля переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей 15-20°, днем 19-24°, на юге и востоке страны 25-30°", – сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве 4 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.
Буря в Украине
АиФ-Украина
По области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.
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