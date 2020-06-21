Грозами накроет всю Украину: синоптики уточнили прогноз погоды

Кирилл Лютый Общество 20:52, 21.06.2020

В понедельник, 22 июня, во всех областях Украины ожидаются дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В прогнозе погоды отмечается, что сухих областей не останется, однако более сильными осадки будут в западных регионах.

При этом тепло сохранится: во всех областях синоптики прогнозируют от 24 до 29 градусов тепла.

В Киеве в понедельник также пройдут грозы, ожидается +27 +29 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, от Укргидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этим летом в Украине.

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