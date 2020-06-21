Грозами накроет всю Украину: синоптики уточнили прогноз погоды
Дожди в Украине. Иллюстрация
В понедельник, 22 июня, во всех областях Украины ожидаются дожди с грозами.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В прогнозе погоды отмечается, что сухих областей не останется, однако более сильными осадки будут в западных регионах.
При этом тепло сохранится: во всех областях синоптики прогнозируют от 24 до 29 градусов тепла.
В Киеве в понедельник также пройдут грозы, ожидается +27 +29 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, от Укргидрометцентра
Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этим летом в Украине.
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