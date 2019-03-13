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Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

1.3тЧитать материал на украинском

Под Житомиром прошли испытания нового бронированного автомобиля "Козак-2", который вскоре может пополнить подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в самом начале проверили надежность и эксплуатацию бронемашины на танкодромной полосе препятствий.

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Козак-2

Козак-2

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

После этого на танковом огневом городке десантники практически проверили броню и защитное стекло бронеавтомобиля. Машину обстреляли из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова. "Результат – положительный", – сказано в сообщении.

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

Гроза террористов: ВСУ испытали новую боевую технику. Появились фото

Пресс-служба ДШВ

По оценке командующего ДШВ ВС Украины генерала-лейтенанта Михаила Забродского, данный образец боевой техники зарекомендовал себя как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине провели испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин для украинских войск.

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Waix Alex
Waix Alex
Пора уже зачищать Донбасс от чукчей и чеченцев
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