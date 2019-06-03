Гроза, ливни, град: синоптик рассказала, где самая теплая вода в Украине

В Украине погода продолжает дарить неприятные сюрпризы. Во вторник, 4 июня, в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны сильные ливни, шквалы при грозе, град.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, в Крыму существенные осадки маловероятны.

"Май стал июнем и поэтому в погоде особо ничего не изменилось. Дожди и грозы, жара, бабочки и комары. Локально сильные ливни или солнце", — написала она.

Пляжный сезон открыт

Согласно прогнозу, температура воздуха будет снова высокой: в течение дня +25... +30 градусов, на юге и востоке — до +32 градусов, в западных областях +22... +27 градусов.

В Киеве во вторник ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха +27... +29 градусов, во время дождя снижение до +24... +26 градусов.

Facebook Наталка Диденко

"Температура воды в Днепре возле Киева составляет 20-21 градус, в озерах, прудах и канавах, конечно, выше, а кому интересно поплавать далее — вашему вниманию карта температуры воды в морях. Между прочим, на нашем черноморском побережье, в Ялте, Одессе, например, 20-22 градуса, а вот на Азовском море вода традиционно теплее, сейчас в районе Геническа, Бердянска 24-26 градусов! Держитесь берега, не заплывайте далеко", — предупредила Диденко.

Facebook Наталка Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в начале недели под влиянием атмосферного фронта ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ривненской областей, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/с.

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. "Пики" температур ожидаются 12-16 июня и 22-31 июля.

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