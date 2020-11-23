Гройсман назвал альтернативу локдауну или карантину выходного дня

Юрий Сергиенко Общество 18:49, 23.11.2020

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что сейчас вместо "необдуманного" введения карантина выходного дня или полного локдауна нужно передавать полномочия местным органам самоуправления.

В интервью ZN.UA он отметил, что доверие людей к действиям правительства подорвано, поэтому нужно действовать с привлечением тех, к кому оно еще есть.

"Сейчас утеряно доверие людей к действиям правительства и в части карантина, и в части профилактики. В этой ситуации действовать нужно с привлечением тех, к кому это доверие есть – это местная власть, городские головы. Нужно передавать им необходимый ресурс и полномочия, нужно входить с ними в ежедневный контакт и координацию, чтобы они были привлечены к планированию и реализации решений по борьбе с эпидемией. То есть нужно делить с местной властью ответственность и помогать ей, а не воевать. Причем делать это нужно максимально быстро", – пояснил Гройсман.

Бывший глава правительства подчеркнул, что любые решения сейчас должны быть аргументированы. А вместе с ними должна быть предусмотрена реальная поддержка людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время возможно введение полного локдауна для сдерживания эпидемии. Об этом якобы уже предупредили мэров городов. Однако точную дату усиления карантина никто не озвучил.

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