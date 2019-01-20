Многие, наверное, видели, как вата верещала с радостью о том, что дыныры начало выпускать автобусы собственного производства. Да, тогда многие из адекватных людей подняли на смех так называемые чудеса техники, ибо к Донецку то все одоробло на колесах имеет такое же отношение, как и Дарданеллы. Но сегодня я умножу роспропаганду на ноль и расскажу про шахид-мобили, которые выдали дынырийцы за свои. Поехали.

Итак, нет никаких дынырийских автобусов. Точка. Все так называемые "атечиственные" автобусы дыныры произведены в рф. Когда тема с автобусами только начиналась, так называемая комиссия дыныры поехала в рф, чтобы протестировать автобусы. Согласитесь, звучит дебильно, но для вата в самый раз.

В рф комиссия увидела уже полностью собранных почти 200 ПАЗиков, но... Но эти хлам-мобили продавались заводом официально, они тупо были собраны и стояли себе тихонько. Почему? Потому что эти автобусы было запрещено продавать на территории рф. Запрет, кстати, был не от васи или пети, а от роскомнадзора. Дынырийская комиссия взяла документацию и поехала обратно изучать автобусы.

А теперь самое интересное. Роскомнадзор запретил продавать фуфло-мобили, ибо у них были такие недостатки: постоянный перегрев двигателя, плохой дифференциал колес, кучу проблем с рулем и электрикой+ проблемы с ездой автобуса по грунтовым дорогам [автобус тупо ложился на бок или переворачивался]. Также была выявлена проблема: при постоянной эксплуатации в качестве транспорта в качестве городского, гробусы не отвечали требованиям техники безопасности от слова совсем. Максимум, что можно было вытянуть из этих колесных телег- это использование в перевозках между городами на расстояние до 150 км.

Именно поэтому все эти хлам-мобили не продавались на территории рф, ведь для продажи этих телег нужно было ликвидировать все недостатки, иначе это все мертвый груз и попадалово на деньги+ переделка ставила совсем неадекватный ценник на автобусы, их бы даже если б и переделали, то один х никто не купил. Одним словом, русские решили задачу просто: нахуа переделывать и влаживать бабло в это все, если шахид-мобили можно спокойно продать папуасам из бимбасы?

Чтоб вы понимали весь п*здец на колесах, который закупили дынырийцы, объясню просто: эти автобусы запретили продавать даже в сельскую местность [еб*ня ] в рф, во избежание несчастных случаев и жертв. Но быдлу, дикарям то есть, хлам-мобиль в самый раз оказался. Таким образом получилося все вообще прекрасно: русские избавлялись от хлама, дынырийцы взяли автохлам на порядок дешевле рыночных цен И пошла жара.

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За 100 млн фублев была закуплена первая партия автохлама из рф в количестве 60 гробусов. Почему так дешево? Все просто: в целях экономии местные дынырийские учоныи нашли то, что можно снять с автобусов, ибо оно лишнее. В итоге ценник упал с 3,5 млн фублев в 2 раза за 1 хлам-мобиль. Ну а дынырийские игори маски запросили от завода в рф поменять гидравлику и электронику в гробусах на более дешевые аналоги.

Неее, это еще не весь треш. Фсе только начинается. Далее начались финты ушами от руководства дыныры. Не ржать, ибо раскрываю тайну изготовления автобусов дыныры. В Донецк ну вааааще секретно привезли тех 60 автобусов из рф и ... Приказали разобрать, а потом собрать наново. Нахуа? Чтоб картинка была, мол дыныры автобусы делают, х*ли не ясно?

Хотите узнать, почему у рф падают ракеты постоянно? Патаму шо автобусы русские не могут собрать толком и все нормально прикрутить, дынырийцы в этом убедились лично. При разборке кабины автобусов из рф и корпуса от тех, кто этот хлам разбирали, самое цензурное слово было "п*здец", ибо качество сборки было на уровне "панасоаник". Рабочие знатно ржали с того хлама, который им нужно было разобрать, ибо китайская подделка, по сравнению с русскими гробусами - это почти мерседес бизнес класса.

Также пришлось тем, кто разбирали автобусы, отматывать счетчик автопробега - гробус ж новый, йопт. Сборку первых трех шахид-мобилей контролировал лично захараст, который сейчас у кабзона в гостях. После того, как автобусы разобрали-собрали, оккупационные власти провели тест-драйв, который оказался плюс-минус успешным. Ну а потом захараст дал отмашку на массовую разборку-сборку автобусов, чтобы продать часть автохлама на городские маршруты в Донецке частным перевозчикам, владельцам самых ходовых маршрутов, которые принадлежат дипутам рыныды.

Прошло три месяца после продажи гробусов и посыпались жалобы от покупателей:

типа дынырийского производства автобусы перегреваются летом, имеют проблемы с тормозами [они тупо отказывают]неудовлетворительная работа гидравлики, которая как и тормоза отказывает через раз проблемы со шлангами, которые рвутся постоянно при езде на холмистой местности или езде по кочкам полный треш: из-за плохого дифференциала колес автобус тупо кидает в стороны и лишь мастерство водителей гробусов пока спасает от аварий и жертв среди пассажиров.

Мотор часто протекает, сам автобус хочет качественного дизтоплива, которого на оккупированных тупо нет в наличии.

С электрикой тоже проблемы: быстро нагревается проводка и при конденсате часто происходит короткое замыкание.

Некачественный корпус, водители прямо говорят: при лобовом столкновении при скорости 60 км/час мотор гробуса залетит в салон и пассажиров ждет смерть [мотор закреплен на раме].

Из-за некачественного материала обшивки при аварии через двери шахид-мобиль покинуть невозможно: при наименьшем ударе двери клинит и они перекашиваются, для эвакуации остается один путь -только окна выбивать, иначе никак

Утеплитель автобуса тоже хлам + он огнеопасен, об этом открыто говорили и в рф, и местные типа инженеры, и водители авто.

Патрубки и соединение патрубков тоже ниже плинтуса: часто трещины случаются и возможен разрыв шланг+патрубков при движении автобуса, что полюбому приведет к аварии, это вопрос времени только.

Обшивка гробусов по своим ттх- дерьмовое дерьмо, она фактически не защищена от морозов, коррозии и сырой погоды.

Крепление обшивки нужно полностью менять раз в год, ибо это хлам: русские рукожопы сэкономили и сделали крепление обшивки автобуса на заклепках.

Что сделали оккупационные власти в ответ на жалобы? Нихуа. Вообще. И поехали коллаборанты за следущей партией автохлама в рф. Правда, в немытой их ждал сюрприз: увидев, что лошары покупают хлам, русские разобрали автобусы, которые уже были собраны, и, тем самым, заставили дынырийцев заплатить за сборку автохлама по 500 тыс фублев за штуку. С*ка, гениальный стартап как по мне: собрали хлам, роскомнадзор не принял, разобрали хлам, а за сборку платить должны дынырийцы.

Ну а пока роспропагандисты верещат шо это фсе ниправда, я продолжу.

Всего такого хлама на неподконтольной всУ территории 70 штук, включая лынырийские халифаты в том числе. Выкупить дынырийцы успели то, что успели, за остальные 90 рф забирает деньги из финансирования так называемых гуманитарных программ на оккупированных территориях. По Донецку такого хлама ездит 15 штук, по части оккупированной Донецкой области еще 30, 25 штук катаются в лынырийском княжестве.

Эпилог. Все тайное всегда становится явным. Интересно, цивильные в курсе, что их возят на шахид-мобиля ? Готов поспорить, что нет. А вы как думаете?

Морали нет. Чем будете крыть, ватаны?

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