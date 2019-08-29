"Гроб был закрыт, там только ноги": волонтер рассказал о страшных воспоминаниях родных Героев Иловайска

Фотографии некоторых погибших под Иловайском Героев на Стене памяти у Михайловского собора в Киеве до сих пор заклеены надписями о том, что родные не верят в их смерть.

Кроме того, на месте скорби близкие погибших защитников делятся страшными воспоминаниями о том, как они получали и хоронили останки своих сыновей и мужей. Об этом на личной странице в Facebook рассказал волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.

Стена памяти погибших Героев Facebook Виталия Дейнеги

"Родители не верят в смерть сына" – табличка, которой заклеивают соответствующие портреты на Стене памяти. Военная версия: "Продаются ботиночки детские. Не обувались". Глубокая и страшная фраза, подкрепленная "гроб был закрыт", "они сказали, что там только ноги", "невестка не делала ДНК", "я жду, что он позвонит..." – написал волонтер.

В комментариях под проникновенным постом пользователи также поделились своей болью. Некоторые люди пережили ее лично, а некоторые стали свидетелями чужого горя.

"Меня так же больше всего поразили эти таблички. Со временем их становится все меньше", "У нас тоже подружка не верит в смерть сына", "Как страшно это все видеть, это ужас длиной в родительскую жизнь", "В прошлом году писал о такой матери. У них – своя логика. Очень тяжелая тема", – пишут украинцы.

"Как я их понимаю. Пока ждала мужа, приняла для себя решение, что поверю, только когда увижу его мертвым. Если этого не произойдет – буду ждать. Это право каждого – ждать. Даже когда все остальные уже отчаялись. И все-таки можно дождаться", "Я тоже на полном серьезе ждала воскрешения близкого человека на Пасху", – делятся криком души люди, потерявшие на войне своих родных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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