"Гроб был закрыт, там только ноги": волонтер рассказал о страшных воспоминаниях родных Героев Иловайска

Фотографии некоторых погибших под Иловайском Героев на Стене памяти у Михайловского собора в Киеве до сих пор заклеены надписями о том, что родные не верят в их смерть.
Кроме того, на месте скорби близкие погибших защитников делятся страшными воспоминаниями о том, как они получали и хоронили останки своих сыновей и мужей. Об этом на личной странице в Facebook рассказал волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.
Стена памяти погибших Героев
Facebook Виталия Дейнеги
"Родители не верят в смерть сына" – табличка, которой заклеивают соответствующие портреты на Стене памяти. Военная версия: "Продаются ботиночки детские. Не обувались". Глубокая и страшная фраза, подкрепленная "гроб был закрыт", "они сказали, что там только ноги", "невестка не делала ДНК", "я жду, что он позвонит..." – написал волонтер.
В комментариях под проникновенным постом пользователи также поделились своей болью. Некоторые люди пережили ее лично, а некоторые стали свидетелями чужого горя.
"Меня так же больше всего поразили эти таблички. Со временем их становится все меньше", "У нас тоже подружка не верит в смерть сына", "Как страшно это все видеть, это ужас длиной в родительскую жизнь", "В прошлом году писал о такой матери. У них – своя логика. Очень тяжелая тема", – пишут украинцы.
"Как я их понимаю. Пока ждала мужа, приняла для себя решение, что поверю, только когда увижу его мертвым. Если этого не произойдет – буду ждать. Это право каждого – ждать. Даже когда все остальные уже отчаялись. И все-таки можно дождаться", "Я тоже на полном серьезе ждала воскрешения близкого человека на Пасху", – делятся криком души люди, потерявшие на войне своих родных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 августа в Украине впервые отмечают День памяти защитников, погибших за независимость и целостность страны. Эта дата была утверждена президентом Владимиром Зеленским.
В этот день в 2014 году российские солдаты устроили массовый расстрел воинов Украины, отступавших из Иловайска по заранее договоренному с офицерами ВС РФ якобы безопасному маршруту. В Украине за этим событием прочно закрепилось название "кровавый коридор".
В годовщину трагедии в колокол возле Залы Памяти погибших защитников Украины били целых 40 минут. Только за это время успели вспомнить всех 223 Героев, погибших под Иловайском в 2014 году лишь за 29 августа.
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